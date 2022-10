Tomori esalta il Milan: "Con la Juve abbiamo alzato il livello"

MILANO - Alla vigilia del match contro il Chelsea a San Siro in Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky il difensore del Milan, Fikayo Tomori. Ecco le sue parole: "Contro la Juventus è stata una partita difficile. Dopo la gara con il Chelsea volevamo alzare il livello e ci siamo riusciti alla grande. Per la gara di domani siamo pronti. Sicuramente non siamo contenti di come è andata la gara a Londra con i Blues, ma abbiao un'altra opportunità per mettere a posto le cose. Credo che siamo forti e in ogni partita siamo lì a dimostrarlo. Sappiamo che siamo un gruppo forte con i tifosi al nostro fianco. Siamo in un momento positivo, sono contento di essere qua. Partite come Chelsea e Juve sono quelle che vogliamo giocare e vincere. Possiamo e vogliamo fare di più".