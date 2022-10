Ibrahimovic e Totti in campo insieme? “Attenti che arrivo!”

"Zlatan is coming". È questo il messaggio lanciato dal campione svedese attraverso un video postato su Instagram. L'attaccante del Milan non ha ancora fatto il suo esordio stagionale e la sua ultima apparizione in gare ufficiali risale al 22 maggio 2022, giorno in cui il Diavolo è tornato a vincere lo scudetto a 11 anni di distanza dall'ultima volta battendo 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Zlatan ha da dopo compiuto 41 anni e diversi problemi fisici lo hanno tenuto lontano dai campi nelle ultime stagioni condizionando anche il suo rendimento. Ibra , però, nonostante la carta d'identità non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è pronto a lanciarsi in una nuova sfida.

Ibrahimovic pronto per una nuova avventura

Probabilmente non in un futuro immediato, ma l'idea è chiara. Attraverso un videomessaggio, infatti, il campione svedese ha annunciato di voler giocare a calcio a 8, come ha scelto di fare Francesco Totti una volta svestita la maglia della Roma. Appendere gli scarpini al chiodo? Non proprio: così come l'ex capitano giallorosso o il compagno di squadra a 8 Moscardelli, anche Ibrahimovic ha già in mente cosa fare quando arriverà il momento di salutare: "Ciao Lega Calcio a 8. State attenti perché fra un po' mi presento anch'io. Però dovete aspettare un po'. Mando un grande abbraccio e un saluto. In bocca al lupo a tutti. Ciao", queste le parole pronunciate nel videomessaggio. "Zlatan is coming".