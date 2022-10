Brahim Diaz, il piccolo genio del Milan

Era stato uno dei tanti sedotti e abbandonati da una grande club. Brahim Diaz approda 14enne al Manchester City nel 2013, lo hanno segnalato dopo averlo notato fare grande cose nella natia Malaga. Un piccoletto con una tecnica e una visione di gioco che lo fanno subito paragonare ai grandi brevilinei del calcio. La classica trafila nelle giovanili e poi l'approdo in prima squadra. Pep Guardiola lo fa debuttare prima in Coppa di Lega, quindi in Champions e infine in Premier League, contro il Newcastle. Gli spazi sono pochi, Brahim Diaz si guarda intorno, spunta un'altra grande: il Real Madrid. Saluti all'Inghilterra, con appena 5 presenze e nessun gol. In Spagna l'avventura dura appena un anno, dal 2019 al 2020. Il tempo di capire che da quelle parti non c'è - ancora - posto. La Casa Blanca lo fa partire, destinazione Milan, ma senza perderlo di controllo.

La fantasia

Si presenta in Italia in prestito, raggiungendo Theo Hernandez che lo aveva preceduto di un anno dalla capitale spagnola. Brahim Diaz entra subito in sintonia con l'ambiente, facendosi ben volere per la disponibilità. Accende i tifosi con numeri palla al piede, spacca le partite dalla trequarti in su. Difetta solo nella continuità, che non lo sorregge nel corso dell'intera stagione. Però è giocatore importante nella gestione Pioli, il prestito viene rinnovato per due stagioni nel 2021 e lo spagnolo dà una mano nella conquista dello scudetto. Quest'anno deve fare i conti con la presenza ingombrante di Charles De Ketelaere. Nel Milan che debutta in campionato c'è lui, con tanto di gol nel 4-2 all'Udinese. Poi il belga entra più nelle rotazioni rossonere e il numero 10 si accomoda in panchina. Fino all'ultimo turno di campionato, quando parte titolare con la Juventus (dopo la serataccia di De Ketelaere con il Chelsea a Londra) e si inventa la rete del 2-0 con una fuga da metà campo, vanamente contrastata dai bianconeri.

Il futuro

Un pomeriggio in cui Brahim Diaz conferma quanto possa essere importante per gli equilibri rossoneri, con la fantasia che si accende dietro la punta centrale. Ora l'infortunio di De Ketelaere gli regala maggiori spazi, ma lui se li è già presi con il rendimento. E il futuro? «Al Milan sto bene», ha fatto sapere. Ma il Real Madrid l'anno prossimo cambierà parecchio e segue con attenzione quanto sta combinando il suo prestito in Italia.