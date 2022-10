La matassa Leao: due agenti in lite, tre club in ballo, il papà e i 19 milioni da pagare allo Sporting

Leao è una matassa ingarbugliata il cui bandolo è difficile da trovare per il Milan, al quale nulla può essere rimproverato, stante l'acclarata disponibiità a prolungare il contratto del giocatore dal 2024 al 207 in cambio di 7 milioni di euro. Netti. Il problema non è, non è mai stato e non sarà mai il Milan. Il problema sono i contrasti fra i due procuratori del giocatore: l'uno è Jorge Mendes, il più potente rappresentante della categoria che mal sopporta gestire gli interessi dell'assistito in condominio con l'avvocato francese Tem Dimvula, al quale, a suo tempo, Leao concesse il diritto di curare i propri interessi, Mendes nonostante. E poi c'è il papà del giocatore, fiero di vederlo premiato al gran galà del calcio come il numero uno dell'ultima Serie A nella stessa misura in cui, con altrettanto orgoglio paterno, cerca di assicurare al figlio la migliore soluzione possibile.