Fantacalcio Milan: Maignan, nuovo infortunio. Le condizioni del portiere

MILANO - Può slittare il rientro del portiere del Milan Mike Maignan: l'estremo difensore rossonero viaggiava a grandi passi verso il ritorno in campo, forse già dalla partita con il Monza, dopo l'infortunio che lo ha tenuto out a lungo. Tuttavia Maignan nell'allenamento di oggi si è fermato nuovamente e, a quanto riporta Sky, il francese sta svolgendo in questi momenti nuovi accertamenti per capire l'entità dello stop e i relativi tempi di recupero: si teme infatti una ricaduta dell'infortunio al polpaccio. Solo i prossimi esami potranno dire di più sulle condizioni del portiere.