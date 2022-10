Fantacalcio Milan, De Ketelaere: gli aggiornamenti in vista del Monza

MILANO - Dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Hellas Verona, il Milan di Stefano Pioli ha messo nel mirino il Monza, in una partita tanto cara all'amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, e al presidente, Silvio Berlusconi. Sabato a San Siro sarà una sfida tra due formazioni in forma, con i rossoneri reduci da tre vittorie consecutive in campionato, mentre i brianzoli con Palladino in panchina (in Coppa Italia il Monza ha sgambettato l'Udinese e agli ottavi troverà la Juventus) si sono fermati a Empoli dopo tre successi di fila ma hanno acquisito autostima e creato una buona identità di gioco. Il Milan può comunque sorridere in vista dell'attesa sfida.