Maldini-Galliani, guerra e pace Milan

MILANO - Insieme fanno 66 anni di Milan. Domani alle ore 18 a San Siro andrà in scena una partita speciale, una gara che i diretti interessati, soprattutto su sponda brianzola, hanno cerchiato in rosso fin dal 24 giugno, giorno del sorteggio del calendario di Serie A. Domani si giocherà Milan-Monza, la partita di Silvio Berlusconi, ex storico patron del Milan e oggi proprietario del Monza, ma la gara metterà di fronte anche due personalità forti, coloro che hanno costruito le attuali due squadre, quella che ha vinto lo scudetto e quella che ha centrato la prima e storica promozione in Serie A: Paolo Maldini e Adriano Galliani.

Maldini-Galliani, la guerra nel Milan Ovviamente i due, insieme e con ruoli differenti, uno in campo e l’altro dietro la scrivania con il ruolo di amministratore delegato, hanno scritto pagine memorabili della storia rossonera, anche se qualcosa dopo la stagione 2008-’09, l’ultima del difensore in campo, si era incrinato. Per anni, infatti, si è parlato e ci si è chiesti come mai Maldini non fosse rientrato nel club con un ruolo nella dirigenza. E per tanto tempo si è sempre ipotizzato un rapporto non proprio idilliaco con Galliani, rumors poi diventati roventi e di fatto concreta realtà quando Barbara Berlusconi nel dicembre 2013 affiancò Galliani nel ruolo di amministratore delegato (con delega alle funzioni sociali) spingendo per una rivoluzione all’interno della società che comprendesse il ritorno di Maldini. Non se ne fece nulla e proprio Maldini nella primavera del 2014 disse la sua senza peli sulla lingua: «Vedere tutto distrutto mi fa impazzire. Non esiste un progetto, si guarda all’oggi e non al domani. Galliani è un grandissimo dirigente, ma non è in grado di capire i giocatori. Fa tutto lui e questo non è possibile. Penso che quando ci si sente onnipotenti non si capisce che i risultati si sono ottenuti anche grazie agli altri. Ricordo che quando Leonardo mi voleva a tutti i costi per fare il direttore sportivo, Galliani disse: “E’ una figura superata”».