Milan, Pioli: Maignan le salta tutte, torna nel 2023

MILANO - L'allenatore del Milan campione d'Italia Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa che precede il match di campionato di sabato (ore 18) contro il Monza. Inevitabile un pensiero alla coppia Berlusconi-Galliani con Pioli che però vuole i suoi più determinati: "Sarà una partita particolare, ci sarà un aspetto anche un po' romantico. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Noi dobbiamo cercare di pensarci troppo, dobbiamo affrontare al meglio una partita che ha delle insidie. Bisogna fare tanti punti a prescindere dal calendario delle avversarie. Veniamo da tre vittorie e dobbiamo continuare a spingere - aggiunege - Berlusconi? Non mi ha chiamato questa settimana (sorride, ndr). In passato mi ha chiamato, si chiamava di calcio in generale e poi anche di questioni tattiche come l'inizio dell'azione dal basso".

Pioli sugli incidenti di Theo Hernandez & Maignan

"Quello che è successo a Theo e Zoe non è bello. Siamo una famiglia, e quindi sa che noi ci siamo. Era un po' turbato, ma noi lo aiuteremo. Ci dispiace per l'infortunio di Mike, stava facendo di tutto per tornare. Lui spingeva per giocare prima, abbiamo fatto le cose al meglio, ma purtroppo si è fatto male ad un altro muscolo. Purtroppo mi sa che dovrà restare fuori fino a gennaio".

Pioli sugli infortuni ed il rientro di De Ketelaere

"Sono situazioni che possono capitare, ma ho a disposizione un gruppo forte con i recuperi di Kjaer e De Ketelaere - aggiunge sul belga - È un giocatore offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni. Se può giocare con Brahim Diaz? Certo che è possibile. Dipende sempre dalla disponibilità dei giocatori. Più giocatori di qualità mettiamo in campo e più abbiamo chance di vincere le partite".

Pioli su Ibrahimovic

"Non è mai banale in tutto quello che dice e che fa. È un grande aiuto per tutti, è una presenza molto positiva. Il suo recupero procede bene, ma il percorso è ancora lungo. Sta lavorando bene".