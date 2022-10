Il Milan sfida la propria storia: tra gol, trionfi e un dubbio che resta

Luci e qualche ombra

Così è davvero straniante pensare che il suo Monza sfidi il Milan affidandosi a un’anima italiana: segno dei tempi che cambiano o, più prosaicamente, è solo la conferma del pragmatismo calcistico di Galliani. La storia si incrocia con la cronaca e, a fronte di questa straordinaria epopea sportiva, è un poco straniante pensare che Milano, l’unica città in Europa ad aver vinto la Coppa dei Campioni/Champions League con due squadre, sia ancora alla ricerca di un percorso per costruire una casa moderna per le sue due realtà calcistiche (al punto da, anacronisticamente, pensare di edificarne una sola per tutte e due). Un giorno, magari, al di là dell’emozione e delle celebrazioni ci sarà anche il tempo, il modo e il distacco per ragionare sulle lacune dell’epopea rossonera berlusconiana. Ma oggi no, oggi è il tempo della nostalgia in stile Drive In.