Milan verso il dentro o fuori a Zagabria. Con un motivo di perplessità

MILANO - Quattro gol al Monza per prepararsi come si deve al “dentro o fuori" di martedì in Champions League a Zagabria contro la Dinamo. Solo buone notizie per il Milan che, davanti a un Adriano Galliani impassibile per tutta la partita e senza Silvio Berlusconi trattenuto a Roma da impegni lavorativi, non ha avuto pietà dei brianzoli. Un 4-1 senza discussioni e che ha confermato l'ampia distanza di valori tra le due squadre, malgrado Stefano Pioli abbia operato un ampio turnover (il tecnico ama definirle “rotazioni") schierando solamente quattro giocatori titolarissimi dall'inizio. Ottimi segnali da Brahim Diaz, che poi è uscito per via di un infortunio non grave (contrattura al gluteo), ma più in generale da un gruppo compatto e che ha giocato in totale scioltezza, dimostrando praticamente ad ogni accelerazione di essere di un'altra pasta rispetto all'avversario. Pioli ha avuto buonissime risposte, tra gli altri, da Origi e da Kjaer che martedì sostituirà Tomori.