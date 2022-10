Torino-Milan, Pioli sugli stimoli di Juric, l'ex Pellegri e la quota Scudetto

MILANO - Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che si prepara alla delicata trasferta di Torino contro la formazione granata. Consapevole dei pericoli, il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa: "Il nostro obiettivo è restare in corsa in tutte le competizioni al 13 novembre. Le prossime 5 partite sono molto importanti, la squadra sta bene. Domani partita difficile anche se è sempre stimolante affrontare le squadre di Juric". Pioli vuole mantenere alta la tensione tra i suoi e prosegue: "Una partita che presenta molte difficoltà, anche se veniamo da due partite molto simili con Monza e Verona. Vogliamo dare continuità e trovare una striscia di risultati utili consecutivi. Così si vincono i campionati. Vincere domani sarebbe un ottimo segnale". Non si sbilancia sui titolari, ma assicura: "Dest e Brahim sono recuperati e disponibili. E' chiaro che stiamo giocando tanto, metterò la fomrazione migliore a seconda delle condizioni dei miei ragazzi".

Pioli, il messaggio per Pellegri "Pellegri ha vissuto una stagione problematica con noi e aveva una concorrenza spietata. Sono state fatte delle scelte che ritenevamo giuste per noi e per lui. Gli auguro di fare bene, ma dalla prossima partita". Queste le parole di Pioli sull'ex di giornata, e non l'unico, che nel suo passato in rossonero non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Intanto i campioni d'Italia vorranno provare a portare via tre punti da Torino proprio per poter ripetere l'impresa dell'anno scorso con il tecnico del Diavolo che fissa la quota Scudetto: "La squadra titolare c'è ed è quella che inizierà domani. Siamo consapevoli di avere tante qualità da poter mettere in campo da subito e a partita in corsa. I ragazzi stanno dando disponibilità totale. Vogliamo continuare a salire di livello e vogliamo più giocatori possibili forti e la concorrenza aiuta a mantenere alto il livello. Fare tanti punti è importante per vincere il campionato, intorno agli 85 punti ci devi arrivare. Ora dobbiamo continuare questa striscia positiva".