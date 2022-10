Milan, Pioli e la sostituzione di Leao: ecco il motivo

TORINO - Dopo 17 partite si ferma la striscia dei risultati utili del Milan in trasferta. Il Torino vince per 2-1 e al termine della gara il tecnico rossonero, Stefano Pioli commenta così il risultato: "Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato ad alto livello. Poi le partite vanno indirizzate negli episodi che possono cambiare il risultato e non siamo stati bravi. Dovevamo palleggiare di più, stare più aperti. Messias lo ha fatto, Leao di meno. Siamo stati pericolosi ma non qualitativamente alti per sbloccare la partita. All'intervallo volevo cercare più vivacità, più movimento senza palla, più spinta. Ho voluto cambiare in attacco con De Ketelaere e Rebic per Diaz e Leao, anche Dest per Kalulu". Tre cambi all'intervallo per Pioli con la sostituzione di Leao che ad inizio partita si era divorato due chiare occasioni da gol: "Per Rafa non è stata la serata migliore. Abbiamo cominciato meglio nella ripresa, ma non siamo riusciti a riprendere il risultato. Sconfitta che brucia".