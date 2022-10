Ibrahimovic snobba Messi, Neymar e Mbappé: "Senza di me Ligue 1 poco interessante"

Ibrahimovic irriverente: le sue parole sulla Ligue 1

“Da quando ho lasciato la Francia, tutto è crollato. Non c’è niente di interessante di cui parlare in Francia. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se avete Mbappé, Neymar e Messi, non basta. Perché? Perché non avete Dio”. Queste le parole pronunciate dal gigante svedese nel breve video lancio diramato dal canale francese sui propri social. Ibrahimovic non si smentisce mai e non nasconde le sue manie di protagonismo provocando anche la risata dell'intervistatore. Ibra è Ibra: prendere o lasciare.