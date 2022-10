Pioli-Milan avanti assieme: rinnovo fino al 2025

TORINO – Sei stagioni: è la vetta che si prefigge di toccare Stefano Pioli come allenatore del Milan. Il tecnico ha incontrato i vertici del club prolungamento, con adeguamento dell'ingaggio, il giorno dopo la sconfitta in trasferta con il Torino, tra i momenti forse meno felici della sua gestione, ma alla vigilia c'era già la certezza di un faccia a faccia per andare oltre l'ultimo step, quello del rinnovo nel novembre 2021. Ora un accordo fino al 2025, che lo mette in scia agli allenatori che hanno scritto la storia del Milan.

Irraggiungibile Rocco

Su tutti, inarrivabile, c'è Nereo Rocco con 13 annate sulla panchina rossonera. Il Paron portò alla conquista dei primi trofei internazionali, a cominciare dalla Coppa dei Campioni nel 1963 (bissata nel 1969), e contribuì a costruire il mito di Gianni Rivera. Poi Nils Liedholm (il Barone e l'uomo della stella da appuntare sulla maglia) con 10, Carlo Ancelotti con 8 e Fabio Capello con 6: chiude il quartetto dei grandi e può diventare il prossimo obiettivo, se si andrà avanti insieme oltre il 2025. Pioli, comunque, si è già messo alle spallo l'”eretico” Arrigo Sacchi, fermo a 5.

Talenti e risultati

È il riconoscimento per l'allenatore che, arrivato nel 2019 per sostituire l'esonerato Marco Giampaolo, ha saputo risollevare i destini rossoneri. Con lui in panchina è stato un crescendo: il 6° posto nel 2020, il 2° nel 2021 e lo scudetto nell'ultima annata, il 19° della serie e il primo a livello personale. Oltre a questo Pioli ha saputo plasmare molti dei giovani di talento avuti in consegna, un lavoro in perfetta sintonia con la società (soprattutto con Paolo Maldini il feeling è consolidato). L'uomo che ha ricostruito e vinto, logico continuare assieme e decidere di farlo alla vigilia della partita con il Salisburgo in Champions League, fondamentale per i destini della stagione rossonera.