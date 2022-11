Milan-Spezia: un Maldini contro i rossoneri cinquantacinque anni dopo Cesare

MILANO - Serata speciale per Daniel Maldini, che torna a San Siro da avversario per affrontare il suo Milan. Il fantasista classe 2001 è in prestito allo Spezia di Gotti, dopo aver collezionato 24 presenze ufficiali e 1 gol tra tutte le competizioni con la maglia rossonera in 3 stagioni (dal 2019, ndr), e questa sera partirà da titolare nell'attacco dei liguri in coppia con Nzola. Si tratta di un evento storico, perché a distanza di settant'anni un altro Maldini giocherà una partita contro i rossoneri: il primo fu infatti il nonno Cesare, in un Triestina-Milan. Lo stesso Cesare Maldini ha poi riaffrontato il Milan nel corso della sua ultima stagione da calciatore, con la maglia del Torino, dopo 12 anni in rossonero: sia l'8 gennaio 1967 (a San Siro Milan-Torino finì 1-1) che il 14 maggio dello stesso anno (al Comunale altro pari, 0-0). Dopo la carriera da calciatore (1954-1966), Cesare Maldini è stato poi collaboratore tecnico, vice allenatore e tecnico della prima squadra (tra il 1967 e il 1974) rossonera, prima di fare ritorno nel 2001 in qualità di consigliere di Fatih Terim. Daniel Maldini torna a San Siro, davanti a papà Paolo, sperando di riprendersi un posto nel Milan nel prossimo futuro.