Pioli avverte il Milan: "Dobbiamo restare attaccati al Napoli". E su Conte...

MILANO - Dopo la vittoria allo scadere con lo Spezia, il Milan deve pensare subito al prossimo impegno contro la Cremonese. Nel mezzo il sorteggio di Champions League che vedrà i rossoneri affrontare il Tottenham di Antonio Conte. Stefano Pioli parla in conferenza stampa e l'attenzione è rivolta subito all'impegno europeo che attenderà i suoi ragazzi: "Saranno partite difficili contro una squadra forte allenata da un allenatore che ci conosce. Sarà una grande sfida che vogliamo giocarci con grande fiducia". Alla domanda se soddisfatto del sorteggio Pioli aggiunge: "Squadre perfette non esistono. Il nostro livello dovrà essere altissimo, dobbiamo giocare con la convinzione di poter superare anche questo turno. Il Milan ha numeri negativi nella sua storia contro le inglesi, cercheremo di fare del nostro meglio". Una sfida affascinante contro Conte: "È un grande allenatore, che ha vinto tanto dappertutto. dà una chiara identità e una grande mentalità alla propria squadra; Tottenham è molto compatto e ordinato con individualità fortissime, come Kane, Son, Kulusevski, Perisic, con tanti che conoscono il Milan e il calcio italiana. Sulla carta credo che possa essere una sfida equilibrata".