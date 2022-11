Milan, Pioli ammette: "8 punti dal Napoli sono tanti". E su De Ketelaere...

CREMONA - " Otto punti dal Napoli sono tanti , non ci fa piacere. Domenica abbiamo una possibilità per tornare a vincere e poi mettere un po' le cose a posto durante la lunga sosta. Bisogna fare i complimenti al Napoli, ma questa classifica non ci fa piacere e possiamo fare qualcosa in più. De Ketelaere può fare meglio? Tutti possiamo fare di più, compreso me". Così, ai microfoni di Dazn, l'allenatore del Milan Stefano Pioli , scivolato a -8 dal Napoli, dopo lo 0-0 a Cremona.

Pioli dopo Cremonese-Milan

"Sbagliato puntare sempre su un singolo. Se lavoriamo bene di squadra vinciamo, se non lavoriamo bene di squadra non vinciamo. Ma se Leao non fa una prestazione all'altezza non dobbiamo puntare il dito. Ci aspettavamo questo atteggiamento della Cremonese, molto attendista, dovevamo muoverci bene in coppia e con i tempi giusti per dare soluzioni al portatore, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto delle situazioni per fare gol, ma chiaro che se non la sblocchi poi diventa più complicata. Abbiamo creato poco per quello che siamo in gradi di fare".