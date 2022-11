Milan, altro flop: senza Leao la squadra non vince

MILANO - Quattro partite, quattro prove non convincenti, quattro gare senza vittoria. In più, l’assenza contro il Napoli, guarda caso l’unico incontro perso dal Milan in casa in questo campionato. Sarà un caso o forse no, ma il rendimento offensivo, e di conseguenza i risultati della squadra rossonera, sembrano più che mai dipendere in questa stagione da Rafael Leao. Quanto accaduto martedì sera a Cremona ha infatti confermato una volta di più quanto la squadra di Stefano Pioli sia molto legata alle prestazioni dell’attaccante portoghese. Contro la Cremonese l’ingresso in campo di Leao nella ripresa è stato negativo e il nostro giornale l’ha giudicato con un pesante 4.5 in pagella. I rossoneri si sono fermati sullo 0-0, quinta partita in questa Seria A nella quale il Milan non è riuscito a ottenere i tre punti. Le precedenti sono state Atalanta-Milan 1-1 il 21 agosto (il voto di Leao su “Tuttosport” è stato 5.5), Sassuolo-Milan 0-0 il 30 agosto (5.5) e Torino-Milan 2-1 il 30 ottobre (4). A completare il quadro, come anticipato, Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre, partita che Leao ha saltato per squalifica. Nelle altre nove partite il Milan ha sempre vinto, Leao ha messo insieme 5 gol, 4 assist, procurato un autogol e ottenuto una media voto con “Tuttosport” di 6.83. Insomma, i numeri parlano chiaro e il discorso vale anche se si allarga alla Champions. L’assioma è dunque fatto: quando Leao gira, quando è in condizione fisica e mentale, quando è dentro la partita, il Milan vince e convince; quando invece il portoghese offre quella versione discontinua e a volte svogliata messa in mostra nelle prime due stagioni a Milano, ecco che iniziano i problemi.