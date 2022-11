Pioli, le condizioni di Leao, Maignan, De Ketelaere e Ibra: "Il Milan non può fallire"

MILANO - Si prepara a chiudere il 2022 il Milan che affronterà la Fiorentina nell'ultimo match prima della sosta Mondiali. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i viola, è intervenuto Stefano Pioli che analizza subito la distanza dalla vetta occupata del Napoli a +8: "Una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci". E alla domanda se il Milan è l'anti-Napoli, il tecnico rossonero risponde: "Sarebbe sbagliato da parte nostra pensare agli avversari, noi dobbiamo pensare a fare tantissimi punti. Non abbiamo nessuno da inseguire, dobbiamo esprimerci al meglio".