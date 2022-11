Milan: tifosi? No, clienti. Il modello RedBird

Il processo di trasformazione del Milan da una semplice società di calcio a una media & entertainment company è in fase di sviluppo. Il lavoro svolto nei quattro anni precedenti da Elliott ha stabilizzato il club a livello finanziario, ma anche grazie al team di lavoro guidato da Ivan Gazidis e che verrà ereditato da Giorgio Furlani, si sono fatti i passi verso l’evoluzione del club, che sta guardando in maniera espansionistica a quei 500 milioni di simpatizzanti e tifosi che il Milan ha in giro per il mondo. L’obiettivo è molto chiaro: fidelizzare dei tifosi “anonimi” facendoli diventare dei “customer” veri e propri, con strategie mirate per ogni tipologia di tifoso. L’intrattenimento moderno è in costante evoluzione e il Milan non vuole di certo farsi trovare impreparato. L’avvento del know how di RedBird in materia di massimizzazione dei ricavi nell’ambito sportivo sarà un passaggio fondamentale, perché più il club incassa e più l’area sportiva avrà a disposizione risorse per prendere giocatori forti e trattenere con maggior facilità quelli che ha già in squadra, mantenendo così alto il livello di competitività del Milan in campo nazionale e internazionale. Che poi è la linfa per poter arrivare a nuovi guadagni. Un circolo naturale che Gerry Cardinale conosce bene ed è per questo motivo che tra gli States e Milano si lavorerà in costante simbiosi. Tante le operazioni già effettuate per allargare sul mercato americano il brand rossonero, basti pensare alla partnership con i New York Yankees che sono anche sottoscrittori dell’investimento-Milan, ma anche per consolidare il marchio in Medio Oriente, dove i rossoneri vantano una delle proprie fan base più ampie. E per farlo, il brand milanista dovrà creare tendenze che vadano ad intercettare i tifosi-clienti. Non a caso il Milan, negli ultimi anni, ha spinto molto sull’e-commerce per massimizzare le vendite del proprio merchandising.