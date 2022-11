Milan, nuovo allarme per Kjaer: ancora problemi alla coscia destra

La panchina di Simon Kjaer nella partitissima di sabato della Danimarca con la Francia e le successive dichiarazioni del difensore e del ct Hjulmand hanno accesso un campanello di allarme in casa Milan. «Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia - ha spiegato il tecnico della Danimarca -: sente ancora un fastidio». Dove? Al flessore della coscia destra, ovvero il punto dove Kjaer si è infortunato il primo ottobre contro l’Empoli, problema che l'ha costretto a uno stop di circa venti giorni. Quando è rientrato, il difensore - che era tornato il 30 agosto dopo uno stop di circa otto mesi per la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro - è stato poi gestito da Pioli che lo ha schierato solamente in quattro delle sette gare giocate dal Milan dal 22 ottobre fino alla sosta. «Non mi sento a mio agio in panchina, devo essere onesto e dirlo - ha dichiarato il 33enne danese -. Allo stesso tempo però devo dire che è stata presa una decisione giusta. La coscia non è stata all’altezza, per lo meno non per tutti i 90 minuti contro la Tunisia. Ora devo tenere sotto controllo questo problema».