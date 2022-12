Maldini e Massara, gol Milan alla mensa dei poveri!

MILANO - Un pasto caldo per i cittadini più bisognosi. Chi abitualmente frequenta la mensa dell’Opera San Francesco per i poveri, si è trovato di fronte due ospiti inattesi: Paolo Maldini e Frederic Massara. Secondo uno studio pubblicato dalla Caritas, in Lombardia la richiesta di beni alimentari, mense e buoni mensa nel 2021 è salita del 22,7% rispetto al 2020 e del 26,2% rispetto al 2019, consolidando il generale fenomeno di impoverimento causato dalla pandemia. OSF è una realtà fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano per assicurare ai poveri accoglienza, assistenza medica, supporto abitativo, occupazionale e relazionale, nonché soddisfacendo bisogni primari come potersi fare una doccia, indossare abiti puliti e ricevere un pasto caldo. «Sono nato a poche centinaia di metri da qui, questo è un territorio che considero casa mia e sapere di poter contare su un’organizzazione come quella di Opera San Francesco dà molta speranza - ha sottolineato Maldini - Per noi è stata un’esperienza toccante, che può aiutare chiunque a tenere i piedi per terra e a conoscere a fondo la realtò della nostra città». Sulla stessa lunghezza d’onda Massara: «Dobbiamo ringraziare Opera San Francesco e i suoi volontari per la qualità dei servizi che offrono: grazie a loro, persone che vivono un momento di difficoltà possono sentirsi accolte, a casa».