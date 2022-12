Milan, a Dubai col tesoro Emirates: rinnovo vicino, cifre pesanti

In giornata sarà diramata la lista dei convocati che Stefano Pioli porterà con sé nell’emirato, con i giocatori impegnati nel Mondiale che rientreranno secondo il calendario stilato nei giorni scorsi. Il primo a unirsi ai compagni. sarà Charles De Ketelaere il 13, due giorni dopo toccherà a Simon Kjaer mentre il 18 dicembre arriverà Sergino Dest.

Ma non ci sarà solo calcio nel corso di questa tournée, ma anche eventi commerciali molto importanti, che serviranno al Milan per incontrare i diversi sponsor locali ma, soprattutto, con lo sponsor principale Emirates, con il quale c’è odore di rinnovo di contratto fino al 2028 a 30-35 milioni, il doppio rispetto all’attuale accordo che scade a fine stagione.

Non a caso, infatti, dovrebbe esser presente anche il nuovo amministratore delegato milanista Giorgio Furlani, che era già stato a Dubai per fare visita ai padiglioni di Expo 2020 Dubai dove, insieme a Ivan Gazidis, ci furono colloqui prolifici con i vertici di Emirates per giungere all’accordo in merito al rinnovo della partnership che lega i due brand, ininterrottamente, dal 2007.

IL PROGRAMMA

Durante la sua permanenza nell’emirato, il Milan prenderà parte anche alla Dubai Super Cup affrontando martedì 13 l’Arsenal (in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Dazn alle 15 italiane) mentre venerdì 16, nel giorno del compleanno numero 123 del Milan, i rossoneri sfideranno alle alle 16:30 ora italiana il Liverpool. Il rientro a Milano è previsto per il 20. Nel corso degli allenamenti a Dubai saranno monitorante le condizioni di Mike Maignan. L’obiettivo dello staff tecnico e medico è quello di renderlo abile e arruolabile per la gara del 4 gennaio contro la Salernitana, ma ogni programma stilato in maniera preventiva anche su un suo impiego nelle amichevoli, in particolare quella con il Liverpool, sarà oggetto di modifiche in base ai riscontri che il polpaccio sinistro darà giorno per giorno. Nessun rischio verrà corso e non ci saranno forzature.