Milan, Maldini e 74 milioni di pensieri per giugno

Saranno mesi di "ricchi" pensieri per Maldini e Massara, diciamo circa 74 milioni. O forse, sarebbe meglio scendere già a quota 54. Ma andiamo con ordine: 74 milioni sono il totale che il Milan dovrebbe versare ai club proprietari dei cartellini di quattro giocatori qualora decidesse di riscattarli tutti. Uno di questi, Bakayoko, non verrà assolutamente acquistato per i 20 milioni pattuiti col Chelsea nell’estate 2021, quando era stato trovato l’accordo per un prestito biennale. Sicuro l’addio, nonostante sia proprio il francese l’unico elemento con l’obbligo di riscatto fissato nel contratto, obbligo però condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze che Bakayoko non raggiungerà, visto che non è mai stato impiegato da Pioli. Il Milan già la scorsa estate aveva fatto di tutto insieme al Chelsea per interrompere il prestito e permettere a Bakayoko di trovare un nuovo club, ma l’ex Monaco non aveva voluto cercare alternative, evidentemente contento di rimanere a Milanello a guadagnare 2,5 milioni di stipendio senza giocare. Dunque Bakayoko non verrà riscattato, ma cosa succederà con Brahim Diaz, Dest e Vranckx? La posizione del trequartista spagnolo è chiaramente la più interessante, non fosse altro perché Brahim Diaz in questa stagione è tornato ad avere un ruolo chiave nello scacchiere rossonero, mettendo pure in ombra il neo acquisto De Ketelaere. Anche per lui scadrà a giugno un prestito biennale: il Milan ha un diritto di riscatto fissato a 22 milioni, ma il Real Madrid ha un contro-riscatto a 27. Da quanto sta emergendo, al di là della disponibilità del Milan di acquistarlo, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Se vorrà rimanere in rossonero, sicuramente la dirigenza rossonera si siederà al tavolo con quella madrilena per cercare un accordo al ribasso.