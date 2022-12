Maldini: "Il Milan deve puntare a vincere, non possiamo accontentarci di uno scudetto"

DUBAI (Emirati Arabi) - Proseguono gli allenamenti del Milan a Dubai in vista della seconda amichevole valida per la Dubai Cup, in programma domani contro il Liverpool. I giocatori che stanno recuperando dagli infortuni hanno lavorato ancora a parte (Florenzi, Calabria, Ibrahimovic e Maignan), così come Kjaer, che si è aggregato oggi al resto della squadra dopo il periodo di vacanza post Mondiale. Grande festa in casa rossonera per la finale mondiale raggiunta in Qatar dalla Francia di Giroud e Theo Hernandez, che domenica sfideranno l'Argentina nell'atto finale del Mondiale. Queste, intanto, le parole di Paolo Maldini a Milan TV: "Olivier e Theo sono stati protagonisti sin dall'inizio. C'è orgoglio da parte nostra nel vederli titolari e nell'aver raggiunto la finale di un Mondiale. Theo Hernandez? Il merito è suo. Lui aveva fatto un inizio di carriera folgorante, poi si era un pochino perso. Ha deciso di venire al Milan rinunciando anche a tante cose che prevedeva il suo contratto. Lui si è rimesso in gioco e ha ritrovato uno slancio che un giocatore con le sue caratteristiche deve avere". Su Rafa Leao: "Rafa al Mondiale ha fatto comunque la sua parte con due gol. Ha giocato purtroppo poco, io credo che comunque sia stata per lui un'esperienza bella e di alto livello".