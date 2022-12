Diretta Liverpool-Milan ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DUBAI (EMIRATI ARABIA UNITI) - Il Milan di Stefano Pioli, dopo il ko contro l'Arsenal per 2-1, è chiamato a rispondere presente in un'altra supersfida. I rossoneri, infatti, chiuderanno la loro Dubai Super Cup alle ore 16.30 contro il Liverpool di Jurge Klopp. Per il Diavolo, i due test contro le formazioni inglesi rappresentano un buon viatico verso il ritorno in campo della Serie A, quando il 4 gennaio alle ore 12.30 Leao e compagni faranno visita alla Salernitana all'Arechi. Prima dei granata, però, il Milan giocherà l'amichevole contro il Psv il 30 dicembre.