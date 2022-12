Milan, Origi si ferma: è a rischio per la Salernitana

DUBAI - L'attaccante belga del Milan, Divock Origi, non ha preso parte all'amichevole di ieri pomeriggio a Dubai contro il Liverpool di Klopp (4-1 per i Reds). Dopo la partita contro l'Arsenal Origi ha accusato un risentimento muscolare e, per questo motivo, è stato lasciato a riposo dallo staff rossonero per il test contro la sua ex squadra. Origi sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capirà l'entità dello stop non appena il gruppo di Pioli tornerà a Milano il 20 dicembre. A rischio, dunque, la presenza del belga per l'amichevole contro il PSV Eindhoven, in programma il 30 dicembre, e per la gara di campionato contro la Salernitana del 4 gennaio.