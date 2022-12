Origi va ancora ko e il Milan si interroga

MILANO - Le condizioni di Divock Origi saranno rivalutate al rientro del Milan in Italia. L’attaccante belga, durante la partita contro l’Arsenal, ha accusato un risentimento muscolare al flessore che lo ha costretto a saltare il match di due giorni fa contro il Liverpool. Il belga ha lavorato a parte negli ultimi allenamenti e c’è il fondato sospetto che la sua disponibilità per l’amichevole del 30 dicembre con il PSV Eindhoven e per la partita del 4 gennaio contro la Salernitana sia a rischio. Un altro stop che va così a minare ulteriormente una stagione ampiamente tribolata per Origi, che avrebbe dovuto sostenere il peso dell’attacco milanista insieme a Olivier Giroud, ma così non è stato. E questo ennesimo stop dell’ex Liverpool pone anche degli interrogativi sia tattici sia per quel che concerne il mercato di gennaio dove, in teoria, il Milan non ha intenzione di intervenire.