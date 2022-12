Ibrahimovic promette al Milan un 2023 da primati

MILANO - Se “Last Dance”, un ultimo ballo, dovrà essere, che sia da primadonna, da protagonista vero, come ha saputo fare nei suoi quasi 25 anni da professionista. Zlatan Ibrahimovic sta tornando. Il rientro non è ancora dietro l’angolo, anzi. Mentre la squadra domani affronterà il Psv in amichevole, antipasto del ritorno in campionato contro la Salernitana il 4 gennaio, l’attaccante svedese dovrà invece pazientare ancora un po’. Tant’è vero che, da prima di Natale, si trova in vacanza a New York e si riaffaccerà a Milanello nel nuovo anno. Per rivedere Zlatan in campo, servirà almeno ancora un mese. Niente Supercoppa italiana il 18 gennaio, magari però un altro derby sì, quello del 5 febbraio in campionato, anche se il cerchietto rosso sul calendario è segnato sul 14 febbraio, giorno di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions. Ibra il 25 maggio si è operato al ginocchio sinistro per cercare di lasciarsi alle spalle i dolori che lo hanno condizionato per l’intera annata culminata con lo scudetto, l’obiettivo che si era prefissato il 27 dicembre 2019 quando aveva deciso, per la prima volta in carriera, di tornare in una squadra dove era già stato. Troppo forte il richiamo del Milan e della proposta che gli aveva sottoposto Maldini. Ibra vive di sfide e adesso ne ha nel mirino tante altre. In primis quella di rimettere piede in campo da vero Ibrahimovic. Perché tornare tanto per farlo non sarebbe nel suo stile. Nonostante i 41 anni Ibra, quando indosserà di nuovo la maglia rossonera, vorrà farlo da Ibra. Da mesi si sta sottoponendo a allenamenti tosti perché vorrà fare ancora la differenza. Il Milan lo aspetta. Tutti nell’ambiente rossonero continuano a esaltarlo. Maldini prima della sosta era stato chiaro: «Gli abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa, di averlo con noi in campo». Pioli qualche giorno fa è andato oltre: «Zlatan non ha mai la pancia piena, questa è stata sempre la sua mentalità e la sua forza - ha detto il tecnico -. I campioni sono campioni nella testa, hanno l’ossessione di ottenere il massimo da qualsiasi cosa». E Ibra sa bene che il 2023 per lui sarà un anno da record.