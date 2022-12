Milan al lavoro, furia Pioli dopo la scoppola col Psv: niente riposo

Brutta sconfitta per il Milan nell'ultimo test prima della ripresa del campionato. I rossoneri hanno perso 3-0 l'amichevole con il Psv Eindhoven. Per la formazione di Stefano Pioli si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro Arsenal e Liverpool. In vista della ripresa della Serie A, il tecnico rossonero, deluso dalla prestazione con il Psv, in accordo con Maldini, Massara e i giocatori, ha deciso di annullare il giorno di riposo previsto oggi: la squadra si è allenata questa mattina a Milanello ed è rimasta nel centro sportivo per il pranzo. Il Milan è impegnato il 4 gennaio in casa della Salernitana.