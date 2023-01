Salernitana-Milan, Giroud per forza per un buon 2023

MILANO - Il Milan ricomincia da dove aveva finito: dagli infortuni. Gravissimo, in tal senso, è il problema muscolare riportato da Ante Rebic a Eindhoven (lesione all’adduttore della coscia sinistra), considerato che il croato era l’unico centravanti a disposizione rodato dal ritiro autunnale. Siccome quando piove può sempre grandinare, a Eindhoven è finito ko pure Ballo Touré che dovrà essere operato per sistemare una lussazione acromion-claveare destra. In questo caso era già stato messo in preventivo chiedere un sacrificio a Theo Hernandez, l’altro finalista in Qatar rientrato a Milanello prima di Capodanno. Per quanto riguarda Olivier Giroud, invece, l’idea era di farlo ripartire dalla panchina, anche per gestire un centravanti che ha pur sempre 36 anni. Un piano andato in frantumi per l’infortunio di Rebic. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, già a Salerno Giroud sarà libero di sfogare tutta la sua frustrazione per la sostituzione prima del termine del primo tempo nella finale con l’Argentina, certo è che in un calendario iper-compresso e in ottica Supercoppa, il problema non ci voleva proprio per Stefano Pioli.