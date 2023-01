Salernitana-Milan, Pioli: "Maignan non tornerà a breve, io responsabile per gli infortuni"

"Come sarà la ripresa? Sapremo da domani. Siamo tutti in una situazione anomala: è la prima volta dopo una sosta così lunga in questo periodo della stagione e abbiamo giocato solo una parte del girone d'andata. Sarà importante ripartire bene domani: abbiamo lasciato con una vittoria, vogliamo ripartire bene con una vittoria. Serviranno tanti punti per cercare di vincere il campionato. Il nostro umore è sulla partita di domani, c'è tanta voglia di vincere la partita. Abbiamo recuperato giocatori importanti, dobbiamo migliorare sugli infortuni; settimana prossima recupereremo altri giocatori. L'importante è tornare a giocare. in queste amichevoli ci siamo focalizzate su delle cose tattiche e su queste vogliamo portare avanti il nostro percorso". Stefano Pioli inizia così la conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Milan .

Pioli sulle condizioni di Maignan

Il tecnico rossonero risponde così sul rientro del portiere francese: "In questo momento no, le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è possibile forzare ora e quindi non so dare una tempistica sul rientro. Non a breve, questo posso dirlo di sicuro. Il responsabile sugli infortuni sono io. Dovremmo stare qui ad analizzare tutti i singoli infortuni, ma stiamo lavorando per diminuirne il numero. Non devo rispondere su cose che non conosco, non mi interessa ciò che dicono dalla Francia. Non possiamo rischiare che si fermi di nuovo: la cicatrice non è ancora consolidata e non possiamo forzare". E poi su Tatarusanu: "Domani giocherà lui. Ho grande fiducia in lui, è maturo ed esperto e continuerà a far bene dopo aver fatto bene"