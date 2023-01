Milan, Maignan rimane un caso. Vasquez non basta, c’è Rico

MILANO - L’ufficialità dell’acquisto di Devis Vasquez , che ha firmato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026 e che indosserà la maglia numero 77, non ferma i movimenti di mercato di Paolo Maldini e Ricky Massara, che sono ancora alla ricerca di un altro portiere, da prendere in prestito fino alla fine della stagione. Il nome che è emerso nelle ultime ore è quello di Sergio Rico del Paris Saint-Germain, chiuso da Gigio Donnarumma e Keylor Navas: lo spagnolo, nella prossima stagione, sarà il secondo di Donnarumma (Navas saluterà) però sia il club, sia il giocatore, considerano l’opportunità di andare sei mesi a giocare in prestito. I dirigenti milanisti stanno valutando pure altri profili. Questo perché la situazione di Mike Maignan è ancora nebulosa. Non c’è una data di rientro e ieri, in conferenza stampa, Stefano Pioli è stato esaustivo sul tema: «Al momento non sappiamo quando rientrerà Mike. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve».

Le strategie del Milan

Sempre sul tema dell’infortunio del portiere francese c’erano state diverse polemiche sulla sua gestione nel ritiro pre mondiale da parte dello staff medico della Francia e filtrò, da Milanello, una normale irritazione in merito a come andarono le cose. Qualcosa deve esser successo in quei giorni, con il dottor Le Gal che venne messo sotto accusa anche dai media transalpini, e interrogato sul tema, Pioli ha aggiunto: «Non devo rispondere su cose che non conosco, non mi interessa ciò che dicono dalla Francia. Non possiamo rischiare che si fermi di nuovo: la cicatrice non è ancora consolidata e non possiamo forzare». Non arriverà subito Marco Sportiello, sul quale l’Atalanta ha fatto muro fin da subito pur sapendo che lo perderà a zero in estate quando sbarcherà a Milanello per fare il vice Maignan con Vasquez terzo. Non verranno rinnovati i contratti di Tatarusanu e Mirante mentre è probabile che Jungdal vada in prestito in questa sessione di mercato. Detto della nuova offerta del Milan per il rinnovo di Leao, nel corso del mese di gennaio Paolo Maldini e Ricky Massara lavoreranno per chiudere anche quelli di Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Per l’algerino si cercherà una quadratura del cerchio attorno ai 4.5 mlioni mentre per il francese si lavora su un anno di estensione più opzione di rinnovo e ingaggio tra i 3.5 e i 4 milioni. Gli infortuni di Origi e Rebic non dovrebbero portare il Milan sul mercato, ma Pioli sul tema ha detto: «Non credo siano infortuni lunghi per Origi e Rebic, ma non c’è bisogno di sollecitare i dirigenti perché sono attenti e vigili e si faranno trovare preparati se ci sarà bisogno di migliorare la rosa».