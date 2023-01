Milan-Roma, Pioli: "Come stanno Leao e Giroud". Poi quel ricordo di Vialli...

MILANO - Il big match tra Milan e Roma , in scena a San Siro alle 20:45, chiuderà il programma della 17ª giornata di campionato. L'allenatore dei campioni d'Italia ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della super sfida aprendo con un pensiero a Gianluca Vialli : "Ho giocato insieme a lui nell'Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte, l'ho marcato spesso. il 2023 non è iniziato bene, perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. È stato tanta roba".

Milan, Pioli: "Roma completa e ben strutturata. Zaniolo gran giocatore"

Il Milan arriverà alla partita di domenica con gli stessi 23 convocati per il match giocato a Salerno, sui giallorossi: "Squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà. Torniamo a San Siro dopo 50 giorni e lo faremo con entusiasmo ed energia - aggiunge - La loro fisicità un qualcosa da prendere in considerazione. Noi siamo la squadra che ha segnato di più su azione, la Roma è la squadra che ha segnato di più su palla inattiva. Sicuramente ci abbiamo pensato. Zaniolo ha un grandissimo potenziale, non lo conosco perché non lo allena. Purtroppo ha avuto qualche infortunio che gli ha rallentato la crescita. Ha certe caratteristiche di profondità, Dybala ha caratteristiche tra le linee. Quello della Roma è un tridente completo".

Milan, Pioli: "Giroud sta bene, vogliamo essere competitivi"

"Sta molto bene mentalmente e fisicamente. Nell'immediato non vedo difficoltà. Le prossime 8 settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori. Affronteremo le prossime tappe con concentrazione ma sempre con attenzione sulla prossima, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano".