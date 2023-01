Milan-Leao, sono prove di matrimonio

MILANO - Dopo aver chiuso la partita per il rinnovo di Ismaël Bennacer (accordo fino al 2027, con ingaggio salito a 4 milioni e clausola rescissoria da 50 milioni valida per l’estero), la settimana - oltre che dal match di Coppa Italia con il Torino - sarà segnata dall’appuntamento in sede con Ted Dimvula, l'avvocato francese che ha in mano la procura per rappresentare Rafa Leao. Alla luce pure della volontà dell’interessato, obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di chiudere la pratica: l’ultima offerta portata dal Milan, che farebbe lievitare l’ingaggio del portoghese a 7 milioni, dovrebbe essere quella buona. L’obiettivo del club rossonero è anche quello di non correre il rischio di venir “cannibalizzato” in estate dalle big d’Europa nel caso in cui il contratto di Leao rimanesse pericolosamente in scadenza nel giugno 2024.