Milan, Pioli deluso: "Ci siamo incasinati la vita da soli". Su classifica e rinnovo di Leao...

"Non aver vinto una partita giocata così bene è sicuramente un grande peccato. Le partite finiscono al 95', ci vuole tanta attenzione, avevamo aggiunto centimetri con Pobega, Gabbia e Vranckx. Ma le partite sono così. E' difficile parlare con la squadra in questo momento. E' chiaro che siamo delusi, è una partita che meritavamo di vincere fino all'87'. Peccato perché ci siamo incasinati la vita da soli". Sono le parole di Stefano Pioli a Dazn dopo il 2-2 tra Milan e Roma. Il tecnico rossonero ha poi aggiunto: "In questo momento non stiamo guardando a quanti punti siamo dal Napoli, noi guardiamo le nostre prestazioni. Sappiamo che dobbiamo vincere tante partite se vogliamo vincere lo scudetto. Non volevamo un pareggio, volevamo di più, proveremo a fare meglio nelle prossime gare".