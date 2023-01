Milan, il pareggio con la Roma non giustifica l'eccesso di critiche

Se il mitologico marziano di Flaiano fosse un tifoso rossonero e oggi piombasse a Casa Milan, si domanderebbe se la squadra del cuore sia ultima in classifica o, al massimo, penultima. Quesito pertinente, a giudicare dall'eccesso di critiche piovutele addosso dopo il 2-2 interno con la Roma, che la Roma ha orgogliosamente acciuffato in extremis, grazie alla micidiale capacità di sfruttare i calci piazzati. Dagli strali su Pioli, tacciato di avere sbagliato sia la gestione tattica dell'incontro sia i cambi, alla messa in discussione dell'intera strategia di mercato del club. Come se Pioli in questi tre anni non avesse firmato un capolavoro di tecnica e di tattica applicata alla letterale rifondazione della squadra.

Come se Maldini e Massara non fossero fra gli artefici della rinascita rossonera, culminata nel diciannovesimo scudetto, nel ritorno fra i primi sedici club della Champions e non avessero impostato un lavoro ad ampio raggio per arrivare sempre più in alto. Al tempo. In questo inizio 2023, il Milan ha vinto a Salerno e ha pareggiato con la Roma, è secondo in classifica a 7 punti dal Napoli capolista, tanti quanti ne accusa la Juve, il 14 febbraio a San Siro affronterà il Tottenham nella prima delle due sfide europee. È vero: conta 2 punti in meno rispetto alla diciassettesima giornata di un campionato fa e De Ketelaere, il grande acquisto estivo da 35 milioni di euro, preso perché diventasse titolare, al momento è ancora prigioniero del suo talento.