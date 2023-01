Milan, Bennacer firma. E Leao che fa?

MILANO - Uno slittamento tecnico di un paio di giorni che non pregiudica nulla. È attesa per domani la firma di Ismael Bennacer sul rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. La vicinanza con la partita di questa sera con il Torino e la necessità di Pioli di allenare la squadra il più possibile ha consigliato alla dirigenza e a Enzo Raiola di spostare tutto di qualche ora. Sarà un rinnovo importante, con Bennacer che arriverà a guadagnare 4 milioni all’anno più bonus. Rimane la clausola risolutoria da 50 milioni, che sarà valida solo per l’estero e che sarà attivabile solo nell’estate 2024 nei primi quindici giorni di luglio.

Milan-Leao, che si fa?

Vidimata la pratica Bennacer, sale anche l’attesa per l’incontro tra Paolo Maldini e Ricky Massara con i rappresentanti di Rafael Leao. Papà Antonio, che si appoggia ancora e tanto a Jorge Mendes, è in città dallo scorso week-end mentre si attende lo sbarco di Ted Dimvula, che ufficialmente è colui che detiene la procura di Leao. La decisione di Leao è quella di firmare con il Milan, con lo stipendio che salirà da 1.5 a 6.5 milioni di parte fissa più 1-1.2 di bonus (facilmente raggiungibili), con l’attaccante che andrebbe così a guadagnare quasi 8 milioni all’anno. Un incremento importante che lo aiuterà anche nel “lodo Sporting”, che cercherà di risolvere con il Lille. Sarà presente la clausola risolutoria anche nel nuovo accordo, la cui durata è ancora oggetto di discussione tra le parti, ma anche su questo punto si dovrà arrivare a una quadratura del cerchio. Per quanto concerne il mercato in entrata, il Milan rimane vigile su eventuali occasioni, ma non ci sono – al momento – nomi che scaldino la dirigenza. Bakayoko, al centro di richieste dalla Turchia, sembra destinato a rimanere fino a fine anno.