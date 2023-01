Adani profeta del futbol: "De Ketelaere magia, cinque stelle, cristallo puro" VIDEO

In queste ore è diventato virale il post su Twitter di un tifoso del Milan che ha scritto ad Amazon per il reso di un pacco proveniente dal Brugge . Si tratta ovviamente di Charles De Ketelaere , 21enne belga acquistato dai rossoneri in estate dopo una lunga trattativa per 32 milioni di euro più tre di bonus. Il suo rendimento, però, non è affatto in linea con le aspettative. In effetti il suo arrivo al Diavolo fu annunciato con grandi squilli di tromba, pertanto ci si attendeva un impatto immediato da chi era stato addirittura paragonato a un certo Kaka, uno che la Milano rossonera ricorderà a lungo. 21 presenze (949'), zero gol e un solo assist (per Leao nel match vinto 2-0 in casa contro il Bologna), sono i numeri di una stagione fin qui sottotono per colui che doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Milan, il giovane dal talento cristallino che avrebbe rappresentato il futuro del Diavolo.

Milan, Adani pazzo di De Ketelaere

In molti erano sicuri del talento del ragazzo, in primis l'ex difensore e ora commentatore Lele Adani. In un video postato sui social, infatti, commentò così l'arrivo del calciatore al Milan: "Sapete cosa ha Charles De Ketelaere? Tutto. Ha tutto ciò che serve per emozionare nel calcio. Ha ogni particella di magia di cui necessita il calcio. Non c'è niente da sgrezzare, è cristallo puro, giusto un po' da levigare, da proteggere, da preservare, da mostrare. De Ketelaere, come già ampiamente detto, è un acquisto a cinque stelle e complimenti al Milan".

Adani: "Non ritratto niente, De Ketelaere farà il titolare del Milan"

Nonostante il belga, però, si sia pian piano eclissato dopo una partenza incoraggiante, Adani non ha cambiato idea e quando l'ex Brugge ha sbagliato un gol praticamente fatto contro il Monza, lo ha difeso così: "A me dispiace, perché quella palla lui l'ha sbagliata, la prende anche un amatore, sperava non arrivasse. Non era pronto a ricevere quella palla e quindi ci va tanto per fare un favore e la sbaglia. Ma se qualcuno pensa che io possa ritrattare quello che ho detto a inizio campionato si sbaglia, anzi io rilancio: De Ketelaere farà il titolare al Milan nel prossimo futuro. È un giocatore unico, per classe, per colpi, da differenza. Penso solo che debba concentrarsi sul gioco, sull'allenatore che lo stima, sui compagni, su quel club". Dopo l'ennesima deludente prestazione contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia (Pioli eliminato dal gol di Adopo), i filmati sono stati ripresi sui social. Stavolta il profeta del futbol, probabilmente, ha sbagliato la sua previsione.