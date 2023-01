Diretta Lecce-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Milan e Lecce si affronteranno alle 18 al Via del mare nel match pomeridiano valido per la 18ª giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a rispondere alla vittoria del Napoli sulla Juve per non perdere altro terreno in ottica scudetto e per riprendersi il secondo posto in solitaria. Il Lecce di Baroni viene da cinque risultati utili di fila, allungando così sulla zona retrocessione e portandosi a ben dieci punti di vantaggio su Verona e Sampdoria.