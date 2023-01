Lecce-Milan, Pioli: "Origi finalmente sta bene, spero torni presto Ibrahimovic"

LECCE - " Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare . Abbiamo commesso errori non forzati e la partita è diventata più difficile. Poi, alla fine, avremmo potuto anche vincerla". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Milan e Lecce . "Il pensiero della Supercoppa non ha influito - aggiunge il tecnico rossonero -. L'errore sul primo gol è stato evidente. Dobbiamo essere più lucidi. Come ho tolto Hernandez e Saelemaekers avrei potuto toglierne anche altri . Penso che essere preoccupati prima della partita ti aiuti a prepararla bene. Purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio. È vero che siamo in linea con il campionato scorso, ma è anche vero che in questa fase stiamo ottenendo molto meno di quanto vorremmo. Possiamo fare meglio ed evitare errori banali. Noi dobbiamo recuperare i nostri principi di gioco e farlo con continuità".

Milan, Pioli su Giroud, Origi, Leao, Rebic e Ibrahimovic

"La soluzione del doppio attaccante può servire in certe partite, anche se non è così facile giocare con due punte centrali come Giroud e Origi con Leao in appoggio. Si può fare tutto, basta avere le energie. La Supercoppa? È una partita secca contro un grande avversario, quindi faremo di tutto per farci trovare pronti. Spero di recuperare anche Rebic per l'occasione. Origi finalmente sta bene - conclude Pioli - e mi auguro possa tornare presto pure Ibrahimovic. Non abbiamo mancanze in organico".