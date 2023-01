Cristiano Ronaldo e Leao, supercoppia Milan per la Supercoppa!

Il Milan, dopo il pareggio con il Lecce, è in ritiro a Ryad in Arabia Saudita per la sfida di Supercoppa italiana contro l'Inter e i calciatori rossoneri hanno ricevuto una visita speciale in hotel da parte di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ex Juventus si prepara per il debutto con la sua nuova squadra, l'Al Nassr, e, in attesa di trovare casa, soggiorna nello stesso albergo scelto dal club rossonero. CR7 ha quindi colto l'occasione per salutare Rafa Leao, suo compagno di nazionale. Come testimoniato da una foto, condivisa dal Milan sui social network, che ritrae i due portoghesi. Il post ha fatto scatenare i tifosi milanisti con tantissimi commenti alla foto: da "Cosa potevamo essere" a "Leao con un suo fan" e "Da una parte il giocatore portoghese più forte, dall'altra Cristiano Ronaldo".