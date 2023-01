Milan, Pioli: "Sappiamo come superare questo momento"

MILANO - Alla vigilia della sfida delicata contro la Lazio allo Stadio Olimpico, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa a Milanello , sottolineando il suo desiderio di superare il momento di difficoltà: "Dobbiamo affrontarlo e superarlo. Le critiche ci stanno in questo momento, siamo tornati ad essere una grande squadra, le aspettative sono alte, ma abbiamo basi solide. Affrontiamo questo momento con umiltà, compattezza e voglia di reagire. I miei giocatori sono forti e meritano la mia fiducia. Resettare questo momento ci è servito. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. L'aspetto più importante è quello mentale. Ricordiamo il match dell'anno scorso, in cui abbiamo sofferto, ma abbiamo resistito e abbiamo portato a casa la vittoria alla fine".

Pioli presenta la sfida con la Lazio

Il tecnico dei rossoneri si è concentrato sul match con la Lazio: "È importante perchè vogliamo superare questo momento difficile con una prestazione da Milan. Sappiamo che è una gara importante. Stiamo lavorando sui principi e sul modo di stare in campo. Sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo solo rimetterlo in pratica. Quando alleni una squadra così forte, le aspettative sono sempre altissime. Sono stati 10 giorni difficili, abbiamo giocato tanto, dovevamo fare di più Ora abbiamo due possibilità: o continuare a piangerci addosso o reagire. Noi stiamo facendo di tutto per reagire". E lui personalmente dovrà farlo contro la sua ex: "Nella Lazio stanno facendo un ottimo campionato, hanno un allenatore capace e con un'identità ben precisa. Mancherà Immobile, ma Felipe Anderson sta facendo bene da prima punta. Vuole palleggiare, vuole uscire con la palla rasoterra e con azione manovrata. Stanno bene in campo, dovremo contrapporci con le nostre qualità". Sul recupero di Ibrahimovic: "Il recupero procede bene, sta rispettando la tabella. Ha ripreso a lavorare sul campo da solo. È sempre presente nello spogliatoio, quindi avrà sicuramente parlato con la squadra".