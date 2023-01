Milan, riecco Ibrahimovic: allenamento con il pallone

Zlatan Ibrahimovic è tornato, a breve sarà a disposizione di mister Pioli. L'attaccante svedese sta continuando il suo lavoro per recuperare dopo l'operazione al ginocchio dello scorso anno, i risultati iniziano a vedersi e si è allenato a Milanello con il pallone tra i piedi come testimoniato dalla storia Instagram pubblicata. Ma c'è ancora incertezza sulla data del suo rientro: infatti l'entourage medico rossonero non si sbilancia e vorrebbe essere molto cauto per non far ricadere la punta nell'ennesimo infortunio. La data fissata da Ibra sarebbe quella dell'andata di Champions League contro il Tottenham.