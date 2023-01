Milan, tutto su Giroud per allontanare la crisi

ROMA - Vero che c'è stato un Mondiale in mezzo, ma il Milan attende i suoi gol dal 5 novembre. Olivier Giroud non lascia il segno in rossonero dal match del Meazza vinto 2-1 contro lo Spezia e in cui fece tutto nel giro di una ventina di minuti: ingresso al 27' del secondo tempo al posto di Divock Origi, una prima ammonizione al 38', la rete decisiva al 44' e la seconda ammonizione per l'esultanza non consentita, con conseguente espulsione. Da allora più nulla, almeno con il Milan. Perché se in Qatar con la Francia le cose sono andate bene, tranne la finale con l'Argentina (quattro reti in sei partite), con il Milan non è stato così: ancora sei partite, senza mai vedere la palla in fondo al sacco.