Milan, disfatta storica. E Pioli non trova le parole

ROMA - Una disfatta che rimescola la carte in zona Champions League alle spalle del Napoli. È quella incassata dal Milan in casa della Lazio, uno 0-4 senza remissioni e che mette cinque squadre in corsa per tre posti: oltre alla squadra di Sarri, rientrano anche Roma e Atalanta grazie alla frenata delle milanesi. Impressiona la prova negativa offerta dai rossoneri, in balia degli avversari dal primo all'ultimo minuto.