Milan: tutto sull'indagine della Finanza

MILANO - Non sono giorni semplici per il Milan: in campo, sul mercato e pure sul fronte societario. Ieri infatti il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato una serie di perquisizioni nell’ambito di una inchiesta nata dopo l’esposto di Blue Skye Financial Partners, ex socio di minoranza del club ai tempi della presidenza Elliott, sulla vicenda di un pegno legato al fondo di Paul e Gordon Singer già contestata anche in Lussemburgo e a New York. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. Ieri la Gdf ha svolto perquisizioni negli uffici di alcuni professionisti che hanno curato la compravendita tra il fondo Elliott e RedBird e, al momento, non risultano indagati. Quanto accaduto è direttamente riconducibile all’udienza del 13 settembre al Tribunale civile di Milan in cui si discuteva il ricorso d’urgenza per bloccare la vendita del club rossonero promosso dai legali di Blue Skye, società finanziaria di Gianluca D’Avanzo (ex membro del Consiglio di amministrazione del Milan) e Salvatore Cerchione, e la sua controllante Luxembourg Investment Company. Un ricorso che finì nel nulla perché la compravendita era stata già perfezionata a fine agosto, ma a quell’atto si è aggiunto un esposto datato 20 ottobre, sempre fatto da Blue Blue Skye in cui si lamenta “una perdita di garanzia sul finanziamento per oltre 100 milioni” d nel quale si parla anche di “opacità” nei passaggi societari riguardo una compravendita in cui non era stato possibile “ottenere alcuna informazione”. Contestualmente veniva chiesto “l’accertamento della invalidità della rinuncia" al pegno "esistente in favore di Project Redblack", società veicolo costituita nel 2017 per l’acquisizione del Milan in cui entrò pure Blue Skye.