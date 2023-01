Milan, Pioli: "Vasquez non è ancora pronto"

MILANO - C'è bisogno di una risposta immediata, perché il 4-0 subito in casa della Lazio è una batosta troppo pesante da digerire . Questo è quello che chiede Pioli ai suoi uomini in vista della partita di domani alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo: "Abbiamo un'opportunità domani. Credo che per superare questo momento bisogna avere grande capacità di compattezza e di voltare pagina. Pensare troppo a quello che dovevamo fare e potevamo fare non ci aiuta. Sappiamo che possiamo fare molto meglio e siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi, che a Roma sono stati fonte di ispirazione: hanno dimostrato di essere compatti e di sostenerci. Tocca a noi adesso".

Milan, voglia di riscatto

Di sicuro vedranno una squadra desiderosa di riscatto: "Assolutamente sì. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non ci mettano il 100% per fare meglio. C'è sempre stata grande attenzione e volontà. Si supera questo momento lavorando, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro". Per quanto riguarda eventuali cambi tattici, Pioli come al solito non dà indicazioni: "Tutti i giocatori si devono sentire pronti per superare questo momento. Tutti devono essere pronti per aiutare la squadra in qualsiasi momento. Oggi abbiamo ancora un allenamento importante e deciderò". A prescindere dagli uomini, l'allenatore vuole ritrovare lo spirito dell'anno scorso: "Per chi fa sport di squadra è normale che l'energia, la positività e lo spirito aumenti con le prestazioni e con i risultati positivi e che può calare con prestazioni negative. Si recupera lavorando e vincendo le partite. Possiamo uscirne tramite i risultati positivi. I tifosi non hanno bisogno di un mio messaggio, ma hanno bisogno di vedere le nostre qualità e il nostro modo di giocare. Garantiremo il nostro massimo impegno. Belle le parole ma tanto conta solo il risultato di domani".