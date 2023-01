Tatarusanu non para neanche i tiri d’allenamento: sconfortato anche il preparatore VIDEO

MILANO - L'assenza di Mike Maignan pesa partita dopo partita nell'economia del Milan che oltre alla profonda crisi che sta vivendo deve anche affrontare il problema portiere. Ciprian Tatarusanu infatti non riesce a garantire la stessa sicurezza del collega francese: insicurezza nelle uscite, interventi fuori tempo o spesso non risolutivi offrendo una seconda occasione agli avversari o errori tecnici come il gol subito domenica sul proprio palo da Berardi. Un'insicurezza che per il povero Tatarusanu inizia già dal riscaldamento pre-partita: sui social stanno diventando virali i suoi errori, anche grossolani, durante la preparazione con gol subiti dalla lunga distanza o tiri innocui che gli passano tra le gambe con lo sconforto non solo dei tifosi ma dello stesso preparatore. In questa ultima giornata del calciomercato invernale si capirà se il Milam troverà un possibile sostituto per mettere la proverbiale toppa alle difficoltà del portiere rumeno.