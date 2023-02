Come scotta il derby dei rinnovi

MILANO - L’altro derby, quello dei rinnovi, si giocherà da domani. La settimana libera a cui sono attesi finalmente i club (il Milan tornerà in campo venerdì a San Siro contro il Torino, l’Inter sarà di scena lunedì prossimo a Marassi con la Samp) è un assist per portare avanti i discorsi sui vari rinnovi già pianificati. Obiettivo di Inter e Milan è prolungare il contratto ai big in scadenza nel 2024. Dopo l’annuncio del prolungamento di Matteo Darmian, questa potrebbe essere la serata giusta per brindare al sì di Hakan Calhanoglu, per cui l’Inter ha trovato l’accordo in ottica 2026: una mossa importante anche in vista del mercato estivo, considerato che l’esplosione del turco in regia e i progressi di Asllani possono aiutare a rendere meno impattante l’eventuale sacrificio di Marcelo Brozovic. Al Milan, nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini, tutti sono sulle spine per il prolungamento di Rafa Leao. Nonostante un’offerta da oltre 7 milioni (considerando i bonus) la firma tarda ad arrivare e questo tiene in ansia i tifosi rossoneri ma pure Gerry Cardinale che rischia di vedere svalutato un asset importantissimo per il club.